25 bin öğrenciye bot ve mont dağıtıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilere kışlık giysi dağıtımı başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün listeleri doğrultusunda 30 ilçede 600 okulda öğrenim gören ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere bot ve mont ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim dönemi için 25 bin mont ve bot dağıtılıyor. İzmir Bornova Mesleki Eğitim Merkezi'nden alınan bot ve montların üretimi için gerekli malzemeler İzmirli esnaflardan tedarik ediliyor. Bu doğrultuda sektöre 13 milyon 500 bin TL'lik katkı sunulmuş oldu.

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