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Haberler İzmir İzmir'den mide bulandıran görüntüler! Burada üretip insanlara yediriyorlarmış

İzmir'den mide bulandıran görüntüler! Burada üretip insanlara yediriyorlarmış

Son dakika... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği büyükbaş hayvan besi çiftliğinde mide bulandıran görüntülerle kaşılaşıldı. Sağlıksız ve pis koşullarda salça üretimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA

15.12.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022, 10:38

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü.

İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLERE JANDARMA BİLE ŞAŞIRDI
Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı.

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İzmir’den mide bulandıran görüntüler! Burada üretim insanlara yediriyorlarmış

Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.

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