İzmir'den mide bulandıran görüntüler! Burada üretip insanlara yediriyorlarmış

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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