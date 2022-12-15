Sarnıçlıların tapu sorununu AK Parti çözdü

AK Parti yetkilileri, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç bölgesinde hazine arazisi üzerinde 30 yıldır süregelen tapu sorununun çözümü konusunda önemli bir adım daha attı. Bu bölgedeki 2 bin 347 parselin satış bedeli de belli oldu. Buna göre, hak sahipleri üzerinde evleri bulunan arsaları bedelinin yarı fiyatına, 5 yıl vade ve 10 taksit şeklinde satın alabilecek.

OLUMLU SONUÇLANDI

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Sarnıç'ta 2B arazileriyle ilgili bazı sorunları daha önce çözdüklerini, hak sahipliği tespitlerinin yapıldığını ve parsellerin satış bedellerinin belirlendiğini ifade etti. Tapuların hak sahiplerine ulaşması için yoğun bir şekilde çaba harcadıklarına vurgu yapan Dağ, "Sarnıç'ta kangren haline gelmiş bir tapu sorunu vardı. Zaman zaman hemşehrilerimizle bir araya geldik ve meseleye ilişkin taleplerini dinledik. Bir süredir önemli bir mesafe kat ettiğimiz hazine arazisi sorununda çok şükür olumlu netice aldık. Gerek yasal düzenlemelerin eksikliği gerekse yerel yönetimlerin ihmaliyle kalıcı bir sorun olan bu tapu sorununu çözdüğümüz için sevinçliyiz. Sarnıç bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız, üzerinde evlerinin bulunduğu arsaları uygun koşullarda satın alma hakkına sahip oldu" değerlendirmesinde bulundu.

YARI FİYATINI ÖDEYECEKLER

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise, 2B arazisi üzerinde tapu bekleyen 2 bin 347 taşınmazın sahibinin mağduriyetini giderdiklerine dikkati çekerek, "Her zaman olduğu gibi sözümüzü tuttuk, bakanlık bürokratlarımızın da özverili çalışmalarıyla hayırlı neticeyi aldık. Bu doğrultuda; hak sahibi vatandaşlarımız, üzerinde evleri bulunan arsaları bedelinin yarı fiyatına, 5 yıl vade ve 10 taksit şeklinde satın alabilecekler. Peşin almak isteyen vatandaşlarımıza ise ek olarak yüzde 20'lik bir indirim de yapılacak. Emeği geçen herkese Sarnıç halkı adına şükranlarımı sunuyor, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.