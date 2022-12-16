İYTE’den öğrencilerine 1 liraya deniz manzaralı ev

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, kurduğu lisansüstü öğrenci köyü ile araştırma odaklı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 1 lira bedelle ev ortamında barınma imkanı sundu. Bilim ve teknoloji alanında yüksek düzeyde araştırma, öğretim ve üretim misyonuna sahip İYTE, başarılı lisansüstü öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını kolaylaştırmak için öğrenci köyü kurdu. Hayırsever bağışlarıyla kampüsün deniz gören kısmında yapılan ve geçen ay açılan evlerde, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı tüm eşyalar bulunuyor. Ekonomik anlamda cazip olan evler, öğrencilerin araştırmalarını günün belli saatlerine sığdırma zorunluluğunu ya da geç biten çalışmalar sonrası ulaşım sıkıntısı çekmelerini de ortadan kaldırıyor.

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