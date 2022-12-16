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İzmir polisinden tefecilere operasyon! Zorla senet imzalatmışlar...

İzmir vatandaşları yüksek faizle borçalndırıp zorla senet imzalaran tefecilere polis operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alırken, yapılan aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA

16.12.2022, 12:56

İzmir polisinden tefecilere operasyon! Zorla senet imzalatmışlar...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olup bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, zorla senet imzalatılıp icraya vererek vatandaşları mağdur eden şüpheliler için harekete geçti.

K.S., A.Ç., G.T., A.İ., F.K., E.E. isimli 6 şüphelinin, Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, yapılan aramalarda; 27 adet doldurulmuş senet, çok sayıda borçlu ve alacaklı bilgisi bulunan not kağıdı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 firari şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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