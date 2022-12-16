İzmir’de 76 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 14 Aralık saat 09.15 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün Dikili ilçesi açıklarında 12.48 sıralarında can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 4 can salı içerisindeki 46 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.