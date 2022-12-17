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Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek!

Ege Denizi'nin kuzeyinde, yarın öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı bölge halkı uyarıldı. Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.

DHA

17.12.2022, 15:03

Ege Denizi için fırtına uyarısı! 3 gün sürecek!

EGE Denizi'nin kuzeyinde, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiği belirtildi, deniz ulaşımında meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

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