İzmir elektrik kesintisi 17 Aralık Cumartesi

GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 17 Aralık Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
17.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ YUNUS NADİ CADDESİ BİR KISMI-HÜRRİYET CADDESİ BİR KISMI -RASİM SAKA CADDESİNİN BİR KISMI-ŞEHİT BÜLENT KULA CADDESİNİN BİR KISMI ,221,222,223,226,227 SOKAKLAR VE CİVARLARI
17.12.2022 10:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE HELVACI BÖLGESİ HÜSEYİN ŞAİROĞLU ÖZEL TR, ÜMİT OK ÖZEL, SABAHETTİN ÖZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL, HELVACI TR-10, HELVACI TR-9, FİKRET YEŞİL ÖZEL TR, ERYAŞ ÖZEL TR, SAADET ÖZCAN ÖZEL TR VE CİVARLARI
17.12.2022 10:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE ÖZKAN DEMİR ÇELİK ŞANTİYE, CEM DEMİR, KOCAER-1, AZRA GALVANİZ METAL VE CİVARLARI
17.12.2022 10:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI -BÖZKÖY İZSU
BERGAMA
17.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖY İÇİ VE CİVARLARI
BORNOVA
17.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERİÇ MAHALLESİ,KEMAL PAŞA,SANAT CADDELERİ,5633,5616,5627/2-3,5627,5636, 5501,5620 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR VE DOĞANCILAR MAHALLELERİ,KARABAĞLAR CADDESİ CİVARI
17.12.2022 12:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,GAZETECİ İSMAİL SİVRİ BULV.,677/52,677/54,677/50 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILDIR(GÜNKENT VE ÇEVRESI HARIÇ), YALI, ŞIFNE, GERMIYAN(KÖY İÇI HARIÇ), REISDERE, ARDIÇ MAHALLELERININ GENELI İLE CELAL BAYAR MAHALLESI ŞÖLEN BETON ÖZEL TR VE ÇEVRESI, ALAÇATI MAHALLESI ÇIMBETON ÖZEL TR, YÜKSEL BAĞCI ÖZEL TR VE ÇEVRESI
FOÇA
17.12.2022 10:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE YENİ KÖY, ILIPINAR, GERENKÖY MAHALLELERİ TAMAMI, HASAN YAĞIZ ÖZEL TR, TOSBAĞA ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR, HAMDULLAH YAĞIZ ÖZEL TR, İSMAİL CİDER ÖZEL TR, MEHMET ALİ KÜÇÜK ÖZEL TR, OĞUZ BARAN ÖZEL TR, EKİZ TAVUKÇULUK TR-1 ÖZEL, EKİZ TAVUKÇULUK TR-2 ÖZEL, AHMET NECMİ KOÇOĞULLARI ÖZEL TR, SERKAN DURSUN ÖZEL TR, TAŞKÖY FOÇA ÖZEL TR, HASAN MENDEŞ ÖZEL TR, FOÇA YAĞ ÖZEL TR, AREM TARIM ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, CENGİZ KORKUT ÖZEL TR, YAHYA BÜLENT İVE ÖZEL TR, AHMET ÖZTÜRK ÖZEL TR, HAKAN KULA ÖZEL TR, YENİKÖY TR-1, ILIPINAR TR-2, TÜRK TELEKOMİKASYON ÖZEL TR, CEYHUN ÇETİN ÖZEL TR, PERİHAN ALEMDAROĞLU, CELALETTİN ARIK ÖZEL TR, NEJLA BOĞA ÖZEL TR, MUSTAFA ÖZOKTAŞ ÖZEL TR, ATİLLA ÇEVİK ÖZEL TR, SAYILAN PETROL ÖZEL TR, ALİ ÖNDER ERDOĞDU ÖZEL TR, ADİL AKA TARIM ÖZEL TR, AHMET KARABIÇAK ÖZEL TR, TAZE SÜT ÜRÜNLER ÖZEL TR, SEVTAŞ TOP. YAPI ELAMANLARI ÖZEL TR, ÖZER UNUR ÖZEL TR, PE-MA MANTAR ÜRETİM ÖZEL TR, SALİH DİRİN ÖZEL TR, ENVER ATLI ÖZEL TR, MUSTAFA AYDIN ÖZEL TR, SIRRI LÜTFÜ KURUMER ÖZEL TR, MEHMET KODAK ÖZEL TR, REFİK KAHYA VE ARK. ÖZEL TR, DVD TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR, ŞEHMUS HAMKAN ÖZEL TR, ERCANLAR TAVUKCULUK ÖZEL TR, İSMAİL ŞEKERCİ VE ARK. ÖZEL TR, ADİL YURT ÖZEL TR, ERHAN KAHRAMAN ÖZEL TR, İSKERDER CELEP ÖZEL TR, PE-MA MANTAR ÖZEL TR-1, DVD TARIM ÖZEL TR, URLAK ERCANLAR YUMURTA ÖZEL TR, HASAN VURAL ÖZEL TR, ORHAN PEMBE ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ ÖZEL TR, NUREDDİN CEVİZ ÖZEL TR, ERCANLAR YUMURTA ÖZEL TR, FOÇA ÇARDAKÇILIK ÖZEL TR, AYNUR CAM ÖZEL TR, MUSTAFA SEZGİN ÖZEL TR, HAYRETTİN DEMİRKIRAN ÖZEL TR, YUSUF SAVAŞ YILMAZ ÖZEL TR, HASAN SUNA ÖZEL TR, FAZIL AVLAR ÖZEL TR, ILIPINAR SULAMA KOOP. ÖZEL TR, ERSİN DULUNDER ÖZEL TR, FIRAT SÖYLEMEZ VE LEYLA ALTUNER ÖZEL TR, GERENKÖY TR-4, YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş, İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL, GERENKÖY TR-6, SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR, CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR, ALİ ŞÜREYYA PERÇİN VE GES VE CİVARLARI
GÜZELBAHÇE
17.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,SEFERİHİSAR
YOLU,2482,2498,2465,2494,2492,2496,2467,2530,2471,2475,2469, 2490,2455,2457,2461 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
17.12.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EĞLENHOCA DM DEN KARABURUN GIS-1 FIDERI , EĞELHOCA SULAMA KOOP , İZSU MORDOĞAN İME SUYU EĞLENHOCA DM DEN KARABURUN GIS-3 FIDERI
17.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM İSKELE FIDERI , MORDOĞAN MAH. MORDOĞAN MERKEZ TAMAMI , MORDOĞAN KÖYÜ TAMAMI , ARDIÇ MEVKII TAMAMI , AZMAK MEVKII TAMAMI , JANDARMA , İLK OLKUL , ORTAOKUL , İZSU TRAFOLARI
KEMALPAŞA
17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI MAH. KARABEL RES, GARDANYA GES, KIRAZ GES VE CIVARLARI
KİRAZ
17.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ, MUMCANLAR VE KURUDERE SOKAKLAR TAMAMI
KONAK
17.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BATİLLA,BARBAROS,ALTINTAŞ,GÜNGÖR,TINAZTEPE,SELÇUK MAHALLELERİ EŞREFPAŞA,İNÖNÜ,RAKIM ERKUTLU CADDELERİ,348,349,475,481,560,561,563,568,562,563,564,566,568,569,570,571,572,563,565, 566,567,568,637,639,642,644,646,648, 674 SOKAKLAR VE CİVARI,KARATAŞ HASTANESİ,EVLENDİRME DAİRESİ,RESİM VE HEYKEL MÜZESİ,ŞEKERBANK VAKFI,BELEDİYE SARAYI
17.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,M.KEMALETTİN CADDESİ, CUMHURİYET,GAZİ BULVARLARI, 1344 SOKAK VE CİVARI,YENİ ASIR BİNASI,AKBANK MERKEZ ŞUBESİ, EMEKLİ SANDIĞI HİZMET BİNASI, TAMİŞ GÖMLEK SAN.TİC. A.Ş.,LC WAİKİKİ (ESKİ HALKBANKASI),ÖZTUR OTEL, İŞBANKASI,KONAK PİER GÜMRÜK
17.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN,ALSANCAK,HİLAL,KAHRAMANLAR MAHALLELERİ,1394,1399,1400,1420,1420/3,1421, 1432,1431 SOKAKLAR, TALATPAŞA BULVARI,ALİ ÇETİNKAYA BULVARI, RIZA AKÇA HOLDİNG,EGE PALAS
17.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİŞEHİR MAHALLESİ,1145/1-4,1245,1248,1145/2,12021145/5,1202,1203,1203/4, 1248 SOKAKLAR VE CİVARI,DR. SUAT EREN GÖGÜS HAST.HASTANESİ, HIRDAVATCILAR ÇARŞISI ,ÇEVRE SAĞLIK KOLEJİ
MENDERES
17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD TR-29
MENEMEN
17.12.2022 09:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIDIDIR MAHALLESİ-CAMİKEBİR MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLAR-
17.12.2022 10:00 18:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE ESKİ FOÇA YOLU - TÜRKELLİ KASABA- HATUNDERE- DOLUNAY PETROL - EDE DEMİRÇELİK- RAMO MANDRA -YILDIZ MANDRA - ANADOLU LİSESİ -HALİDE GENCER LİSESİ -ÇOLAK OĞLU -UZMAN SERVİS -KFC ÜZÜM İŞLETMESİ - UTEM ARAŞTIRMA -ÇAVUŞKÖY TARIMSAL ABONELER - RAN TURŞU -TARİHİ YUDUMLAMA - ULUYOL MEVKİ - PEKENTİ YOLU - BELEN YOLU -TÖMEK ÇİFTLİĞİ - KUMTEPE MEVKİ - MERMERLİ MAHALLESİ BİR KISMI -A101 DEPOLARI -MENEMEN TR8 VE TR9 VE SADA HASTANESİ VE CİVARLARI
SEFERİHİSAR
17.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR TEPECIK MAHALLESI , HIDIRLIK MAHALELSI , YUVAM SITESI, SAYKOP SITESI, DENIZ KENT SITESI,ÖDEMIŞ ÖGRETMENLER SITESI, EROL UĞUR SITESI, GÜVEN TUR, İLHISAR SITESI , ATAKUM SITESI, ELMASTAŞ SITESI , BAŞKENT SITESI, METEKENT SITESI, GÜNEŞLIKENT SITESI, ORŞAL SITESI, KEMER KAYA SITESI,ZÜMRÜT EVLERI, ESEN EVLER SITESI, ERK İNŞAAT , HARITACILAR SITESI VE CIVARINDA ÖZEL TRAFOLAR
TORBALI
17.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPKENT MAHALLESI 1039,1018,1014,1035,1020,5177,1025,1016,5179 SOKAK VE CIVARI TEPEKÖY İZBAN İSTASYONU
17.12.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. HALUK ALPSU BUL.2031,2023 SOKAK GÜVEN YAPI SITESI BARIŞ YAPI SITESI 16 VE 19 BLOKLAR
17.12.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK YOLU ,PANCAR OTOBAN YANI,9 EYLÜL ÜNIVERSITE ÖNÜ AYMER SITESI,KUŞCUBURUN AKKOCA YEM DEVIRLI TR
17.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAH.232.307 SOK.VE CIVARI