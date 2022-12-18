İktisat Kongresi Binası’nda çalışmalar sorunsuz sürüyor

İzmir'de, Cumhuriyet'in ilanından önce yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla 17 Şubat 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'nin düzenlendiği binanın, yeni ve modern bir kongre merkezi dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor.





100'ÜNCÜ YILA YETİŞECEK

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aslına uygun yenilenmesi için başlatılan çalışmaları yakından takip eden İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İktisat Kongresi Binası'nın yerine yapılacak yeni kongre binası çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Köşger, inşaattaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Türkiye'nin ilk ekonomi politikalarının tartışıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin tarihi binası, aslına uygun şekilde yeniden devam eden inşaat çalışmaları, kongrenin 100. yıl dönümüne kadar tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor. Yenilenecek binada ilkinin 100. yılı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir İzmir İktisat Kongresi düzenlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İktisat Kongresi'nin hazırlıklarıyla ilgili bilgi vermek için önümüzdeki çarşamba günü İzmir'de bir basın toplantısı düzenleyecek.