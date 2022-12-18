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Haberler İzmir İris çiçeğinden ilham alıp birincilik kazandı

İris çiçeğinden ilham alıp birincilik kazandı

18.12.2022

İris çiçeğinden ilham alıp birincilik kazandı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım 3. sınıf öğrencisi Enes Yolcu (22), katıldığı 13. Gelinlik Tasarım 'IF Wedding Fashion' yarışmasında 700 modacının arasından birinci oldu. Denizli Buldan'lı olan Enes Yolcu, dokumanın başkenti olan memleketini adını tasarımıyla da duyurdu. Çalışmasıyla ilgili bilgi veren Yolcu, "Bu çalışmada, ilham kaynağımı iris çiçeğinden aldım. İris çiçeği pek çok kaynakta bilgeliği, saflığı, inanç ve umudun simgesi olarak karşımıza çıkar. Bu detaylar gelinlik tasarımlarımda duygularımın dışa vurulmuş hali" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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