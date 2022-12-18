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İzmir'de bıçaklı dehşet

İzmir’in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi’nde yaşanan olayda, ailevi sorunları nedeniyle eşi K.K. ile tartışan ve balkonda bıçakla rehin alan M.K’yi polis ekipleri 1 saat sonra ikna etti

18.12.2022

İzmir’de bıçaklı dehşet

İZMİR'DE yaşanan olayda olası bir katliamın eşiğinden dönüldü. M.K., eşi K.K.'yi evlerinin balkonunda bıçakla rehin aldı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmayla ikna ettiği M.K., emniyete götürüldü. Çiftin, 6 aylık bebeklerinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında, Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen M.K., ailevi sorunları nedeniyle eşi K.K.'yi balkonda bıçakla rehin aldı.

SERBEST BIRAKTI
OLAYI görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, elinde bıçak bulunan M.K.'yi iknaya çalıştı. Bir süre balkonda duran M.K., daha sonra eşi K.K.'yi içeri götürdü. Arada dışarı çıkan M.K., çevredekilere de tepki gösterdi. Polisin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarıyla ikna olan M.K., eşini serbest bıraktı. M.K., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

YAKINLARI ALDI
Şok geçiren K.K., yakınları ve sağlıkçılar tarafından ambulansa bindirildi. Olay sonrasında M.K. ve K.K.'nin 6 aylık bebeklerini de yakınları aldı.

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