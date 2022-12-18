Kilo vermek için başladığı serüvende Balkan Şampiyonu oldu!

HEDEFİM OLİMPİYATLAR

Her sporcu gibi olimpiyat hedefleri olduğunu dile getiren Mehmet Efe Özdemir, "Kulübümüz, bize her konuda çok destek oluyor. Umarım onların da desteğiyle olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederim ama öncesinde de tüm ulusal ve uluslararası şampiyonalarda en iyi dereceleri kazanmak istiyorum. Olimpiyat Şampiyonu Servet Tazegül, Milli Takım'da antrenörlüğümü yapıyor. Bu benim için büyük şans. Onun tecrübelerinden yararlanıyor ve örnek alıyorum" ifadelerini kullandı.