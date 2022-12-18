Kilo vermek için başladığı serüvende Balkan Şampiyonu oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı tekvandocusu Mehmet Efe Özdemir, 17 yaşında Balkan Şampiyonluğu'na ulaştı. Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonaya 10 ülkeden 446 sporcu katıldı. 23. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda artı 78 kiloda mücadele eden İzmirli sporcu Mehmet Efe Özdemir, ilk turda Bosna Hersek'ten Radelja Emir'i 2-1, çeyrek finalde Yunanlı rakibi Petros Bouklas'ı 2-0 mağlup etti. Yarı finalde Bosnalı sporcu Tarik Rasak'ı 2-0 geçen başarılı sporcu Özdemir, final maçında Rumen rakibi Laurentiu Snacov'ı 2-0 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.