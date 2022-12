Yılbaşında İzmir Çeşme’ye akın! Rezervasyonlar yüzde 80’leri aştı

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2 günlük tatile rağmen Çeşme'ye talebin çok yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle Alaçatı'da yılbaşı kutlamak bir değer oldu. Alaçatı'da yılbaşı ile birlikte anıları tazelemek ve bir takım paylaşımlarda bulunmak, genel olarak İzmir ve yakın bölgedeki insanlar için çok önemli oldu. Açık olan otellerimizdeki doluluklar hızla ilerliyor. Rezervasyonlar yüzde 70-80'leri aşmış durumda. Daha 2 haftamız var. Bu demek oluyor ki otellerimizde önemli bir doluluk olacak. Bu doluluklar restoranlara da yansıyacak. İnsanlara, Çeşme'nin yaz ve kış yaşanabilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani 'Çeşme'yi kışın da yaşayın' diyoruz. Belki yaz yoğunluğunu göremiyoruz ama bu sakinlikleri de güzel bulan tatilcilerimiz var. Alaçatı'daki sörf istasyonlarımız hala çalışıyor. Alaçatı sokakları hafta sonları gayet güzel. Güzel bir kış mevsimi geçireceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.

"KASIMA KADAR SEZONU TAŞIMALIYIZ"

Geçtiğimiz sezonda pandemi öncesindeki 2019 sezonunu yakaladıklarını belirten Demir, "Belki sezonumuz kısa diye yakınıyor ve üzülüyoruz ama maalesef deniz, kum ve güneşe bağlı destinasyonlarda sezon bitince sakinlik başlıyor. Mayorka'da da İbiza'da da böyle. Ancak bunu bir tık ileriye götürmek için çalışmamız gerekiyor. Havalar güzel gittiği için kasım ayında bile denize girildi. En azından kasıma kadar sezonu taşımamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DAN JAPONYA'YA KADAR TATİL KAPISI ÇEŞME OLACAK"

Yaz sezonuna şimdiden hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Yaz aylarında daha çok yabancı turistin olacağını görüyoruz. Tabii önümüzde bir seçim var. Bu seçim nedeniyle ister istemez erken rezervasyonlarda bir bekleme süreci olacaktır ama özellikle Antalya ve Fethiye'de erken rezervasyonlarda yurt dışı piyasaya, özellikle İngiltere'ye rezervasyon durdurma mesajları çekilmeye başlandı. Bunun yansımaları Çeşme'ye de olacak. Bizim hedefimiz de özellikle Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri olacak. Rusya'dan Japonya'ya kadar kendi iradesi ile gelen insanlarımızın tatil kapısı Çeşme olacak."

"ÇEŞME'DE HER BÜTÇEYE GÖRE YILBAŞI BÜTÇESİ AYRILABİLİR"

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Yılbaşında Ayvalık, Foça, Gümüldür'deki arkadaşlarımız da yüzde 70 doluluğa ulaştığını söyledi. Çeşme'de de durum aynı. Yılbaşı rezervasyonlarına her gün üzerine koya koya gidiyoruz. Çeşme'de yüzde 100 doluluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü talepler devam ediyor. Çeşme'de ve Alaçatı'da, yılbaşında sokak eğlenceleri çok revaçta ve herkes bunu biliyor. Çeşme'de her bütçeye göre yılbaşı bütçesi ayrılabilir. 'Çeşme pahalı' spekülasyonu var. 250-300 liradan başlayan büyük otellerde 3 bin liraya kadar varan konaklama fiyatları var. Herkes dilediği gibi konaklamayı satın alıp yılbaşı tatilini geçirebilir. Yurt dışından da 2-3 gün Noel tatilini geçirmek için gelmek isteyen misafirlerimiz var. Onlarla da görüşme halindeyiz. 2023 yılına çok renkli bir şekilde girip, Cumhuriyetimizin 100. yılında turizmin müthiş bir atağa geçeceğini, bölgemiz için de çok iyi olacağına inanıyorum" dedi.