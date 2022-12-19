Azra destek bekliyor

İzmir Torbalı'nın Ayrancılar mahallesinde Hakan ile Duygu Güngör çiftinin kızları Azra Güngör'e (2) 16 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Minik Azra'nın Dubai'de tedavisi için 2 milyon 286 bin dolara ihtiyaçları olduğunu belirten annesi, "Şu ana dek bu tutarın yüzde 19'unu toplayabildik. Azra'mıza nefes olmak isteyen hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi. Temmuz'da Valilik izniyle Azra'nın tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı.

Geri kalan paranın da bir an önce toplanması için aile 'Azra'ya Nefes Ol' hareketi başlattı. Azra'nın 10.5 kilo olduğunu, tedavi için 13 kiloyu geçmemesi gerektiğini, ancak yaşı ilerledikçe kilosunun da arttığını ifade eden anne Duygu Güngör, "2 milyon 286 bin dolara ihtiyacımız var. Hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Hesap numaralarımıza para yatıramayanlar, cep telefonlarından 'AZRA' yazıp, 4521'e mesaj göndererek bize destek olabilir" diye konuştu.



■ METİN BURMALI