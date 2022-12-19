Ölüm tehdidine dava açıldı ama cinayete engel olmadı

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.



18 GÜN SONRA YAKALANDI

Talihsiz kadının, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın yerlerde bulunduğu belirlendi. Geniş çaplı çalışma başlatan polis, Kaffar Yeğin'in, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde kaldığını tespit etti. Ekipler, 8 Kasım'da şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.





DAVA İÇİN GÖZLER ADLİ TIPTA

Cinayet silahıyla birlikte yakalanan Yeğin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, arkadaşı M.G. de serbest bırakıldı. Cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin ile ilgili iddianame hazırlandı. Yeğin hakkında 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'basit yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı avukat Ensar Aktürk, "Sanık hakkında ilk dava; daha önce işlediği tedbir ihlalleri, kasten yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlarla ilgili asliye ceza mahkemesinde açıldı. Cinayet davası için adli tıp raporu bekleniyor. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz. Çünkü hem planlayarak hem de eşe karşı işlenmiş bir suç var" diye konuştu. Hülya Şellavcı Yeğin öldürülmeden önce sanık hakkında tedbirleri ihlal ettiği için tazyik hapsi talebinde bulunduklarını ancak bu kararın kayınvalidesinin ölümünden sonra çıktığını hatırlatan Aktürk, "Hakim, karşı tarafı dinlemeden bu kararı uygulayamayacağını belirtmişti. 15 Aralık'a tarih verildi. 15 Aralık geçti, Hülya Şellavcı hayatta değil. Bunun yanında ihmali bulunduğunu düşündüğümüz kişiler hakkında soruşturma sürüyor. 'Başka kadınlar ölmesin' diye takip edeceğiz" dedi.