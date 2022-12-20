3 çocuk 3 maganda 3 kurşun!

İZMİRLİ Umut ve Arif'in hayatı bir magandanın silahından çıkan kurşun ile son buldu. İstanbullu Hira Nur ise maganda kurşununa en mutlu olduğu anda parkta yakalandı. Magandaların üçü de hala bulunamadı. Katilin bulunmadığı her gün acı çektiklerini belirten aileler, 'Yetkililere sesleniyoruz, bizim çocuklarımızın cani katillerini bulun' dedi.

MÜEBBETTEN BERAATA

İLK maganda kurşunu ile ölüm olayı 27 Ağustos 2012 tarihinde, Karabağlar Bozyaka semtinde akşam saatlerinde yaşandı. Annesi ile birlikte gittiği parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan 6 yaşındaki Umut Ceylan, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen tabancadan atıldığı belirlenmişti. Kayı, gözaltına alınıp tutuklandı, hakkında dava açılmıştı. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Ardından ceza, olası kasıt nedeniyle ömür boyu hapse indirildi. Sonra tahliye edildi.

Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet savcısı ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Can Kayı, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiği. Umut Ceylan'ı öldürdüğüne ilişkin kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadı bulguları beraatına karar verildi. Aile şimdi 6 yıldır oğullarının katili olarak bildikleri zanlının beraat etmesi ile başa dönerek oğullarının katilinin belirlenerek bir an önce adalete teslim edilip en ağır cezayı almasını istiyor.

HAVAİ FİŞEKLERİ İZLİYORDU

2013 yılında, 11 yaşındaki Arif Dallı ailesiyle birlikte yılbaşındaki havai fişek gösterisini izlemek için İzmir'in Bornova'daki evlerinin çatısına çıktı. Onlar havai fişekleri seyrederken küçük Arif bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Anne ve babası ne olduğunu anlayamadı. Talihsiz çocuk bir maganda kurşunu yüzünden hayata gözlerini yummuştu. 9 yıl geçmesine rağmen bunu yapan cani hala bulunamadı.

BİR TEK HİRA NUR KURTULDU

İSTANBUL Pendik'te parkta oynarken maganda kurşununa hedef olan Hira Nur Demircan ise ciğerine iki santim kala duran kurşundan son anda kurtularak yaşama tutundu. Hira Nur, sırtındaki cisimin daha sonra çıkarılacağı belirtilerek taburcu edildi. Olayın ardından görgü tanığı çocukların ifadeleri üzerine parkın yanındaki binada oturan B.B. gözaltına alındı. Ancak serbest bırakıldı. Olayın failleri bulunamadı.

FATİH ŞENDİL