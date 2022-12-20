‘Bataklık’ operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza ilaçlarının, cinsini ve kutularını değiştirip piyasaya sürerek gençleri zehirlemek isteyen şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, ilk olarak İzmir merkezli 6 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 3 ecza deposu, 1 imalathane, 30 ikamet ve 4 araçta yapılan aramalarda, 760 bin 296 adet sentetik ecza, hap basma makinesi, elektrikli kapsül boşaltma cihazı, hava kompresörü, 13,22 gram kokain, 1,67 gram metamfetamin, 15,94 gram esrar maddesi ile bin 400 dolar ve bin lira para ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 44 şüpheli gözaltına alınırken 22 şüpheli tutuklandı.

İKİNCİ DARBE VURULDU

İlk gerçekleştirilen operasyonda yapılan tespitler ve çalışmaların ardından polis, şebekeye ikinci darbeyi vurdu. İzmir merkezli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Afyonkarahisar ve Malatya illerinde belirlenen 23 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren ekipler, diğer şebeke üyelerini de kıskıvrak yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, 848 adet sentetik ecza, 5 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Bu operasyonda da gözaltına alınan 24 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Her iki operasyonda toplam 761 bin 144 adet sentetik ecza ele geçirilirken, İzmir polisi uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

FATİH ŞENDİL