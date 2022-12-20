CHP İzmir’de ilginç etkinlik

CHP'DE cumhurbaşkanlığı adaylığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme giderek artarken İzmir'de çok konuşulacak bir etkinlik düzenleniyor.

Çağlayan Bilgen yönetimindeki CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı, gerçekleştirdiği "Perşembe Söyleşileri" kapsamında bu defa fal ve burçlar üzerinden 2023 yılında olacakları gündeme getirme kararı aldı. Buna göre 12 Ocak 2023'te CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı'nda düzenlenecek etkinlikte kendisini sosyal medya adreslerinde 'astroloji kökenli tarot danışmanı' olarak tanıtan Hayal Deniz Sarıkaya isimli konuşmacı, burçlar ve tarot kartları üzerinden yorumlar yaparak CHP'lilere 2023'te neler olacağını anlatacak.

İNTERNETTE DUYURULDU

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanılğı, 15 Aralık'ta yapmayı planladığı etkinliği Ekrem İmamoğlu'yla ilgili çıkan mahkeme kararının ardından 12 Ocak'a erteledi. İlçe Başkanlığı, bu durumu sosyal medyadan da paylaşarak CHP'lilere bu söyleşiye katılım çağrısında bulundu. Bu etkinlik, "CHP'nin Haziran 2023'teki seçimlerde iktidar olma hayalleri artık fallara kaldı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

PARTİLİLERDEN TEPKİ

Etkinliğe sert tepki gösteren bazı partililer ise, "Böyle bir etkinlik CHP'ye yakışmıyor. Akılcılığı ön planda tutan Atatürk'ün partisi ne hallere düşürüldü? Bu yapılacağına Güzelbahçe ilçesinin yaşadığı sorunların çözümü için çaba gösterselerdi çok daha yerinde bir iş yapmış olurlardı. Bu etkinliğin iptal edilmesi gerekir" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ