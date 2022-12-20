İzmir’de şehit polisin ismini taşıyan robotik kodlama atölyesi açıldı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce 29 Ekim Ortaokulu'nda yaptırılan robotik kodlama atölyesine şehit polis memuru Ali Galip Ekmekçi'nin ismi verildi.

Atölyenin açılışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile şehit polis memuru Ekmekçi'nin eşi Ferhunda Ekmekçi ile kızı Meral Duman katıldı.

Törende konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, atölyeye 1979 yılında Muş'ta şehit düşen şehit polis Ekmekçi'nin isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklara millet olmanın öneminin iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Bu milletin çocuklarına mühendisliği, bilimi, ilmi, fenni, teknolojiyi öğretirsiniz ancak bu milleti millet yapan değerleri öğretmezseniz bu milletin ruh kökündeki genetik kodları öğretmezseniz gider başka bir millete asker yazılır. Onun için atölyeye bir şehidin adının verilmesi çok önemli. Bizi biz yapan temel değerlerin başında bu milletin; vatan için, mukaddesat için gerektiğinde şehit olmayı göze alabilmesidir. Bunlar esas bizi biz yapan değerler. Bu çocuklara bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın, bu istiklalin, bu ülkenin, bu mukaddesatın değerlerini öğretmezsek çocukları isterseniz atom mühendisi yapın, isterseniz astronot yapın çeker giderler başka millete asker olurlar."

Çocukların çağın bilgisiyle donatılması gerektiğini de vurgulayan Köşger, "Biz çocuklarımıza robotik kodlamayı da her şeyi de öğreteceğiz. Bunu yapacağız inşallah ve bizim ülkemizin önünde kimse duramayacak. Ben ona inanıyorum. Bu yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Onu gerçekleştireceğiz hep beraber." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de temel amaçlarının çocukların eğitimine bir nebze olsa katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polis memuru Ali Galip Ekmekçi'nin eşi Ferhunda Ekmekçi, kızı Meral Duman atölyenin açılış kurdelesini kesti.

Motosikletli polisler ile Köpek Eğitim Merkezinde eğitilen köpekler öğrencilere gösteri sundu.