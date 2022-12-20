İzmir’in göbeğinde gürültü kirliliği

İzmir'in merkezi Çankaya semtinde Özgörkey ailesinin sahibi olduğu arsa üzerine yapılan otelin inşaat gürültüsü çevredeki işyeri sahiplerini ve esnafı kızdırdı. Çevredeki vatandaşlar, otel inşaatından çıkan atıkların daha rahat boşaltılması için her kata çelik boru döşendiğini, bu borulardan aşağıya her moloz döküldüğünde çevrede büyük bir gürültü kirliliği oluştuğunu ve durumdan şikayetçi olduklarını belirtti.

ÇEVREDEKİLER ÇAĞRIDA BULUNDU

Konak ilçesi Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 30 yıldır süren imar sorunları nedeniyle üzerine tek bir çive dahi çakılmayan Özgörkey ailesine ait araziye geçtiğimiz yıllarda otel yapılmasına karar verildi. Tarım başta olmak üzere dondurulmuş gıda, otomotiv, turizm, inşaat ve endüstriyel çamaşırhane gibi birçok sektörde faaliyet gösteren Özgörkey ailesine ait olan baba yadigarı arazide başlayan otel inşaatı hızla devam ederken, ortaya çıkan inşaat gürültüsü tahammül edilemez bir hale geldi. Şantiye alanından etrafa yayılan gürültü seviyesinin çevredeki işyerlerinde çalışanları ve esnafı rahatsız edecek boyutta olduğunu ifade eden vatandaşlar, gürültü sınırlarını aşan ve kurallara uymayan firma yetkililerine çağrıda bulundu.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİYOR

İNŞAAT halindeki katlardan molozların çelik boru yardımı ile atıldığını aktaran çevre sakinleri, "Çelik boru yardımı ile molozlarının bir yerde toplanması belki inşaat firması sahiplerine kolaylık sağlayabilir ancak hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin bu katlardan çıkan molozlar, çelik boru içerisine atılıyor. Bu şekilde molozlar çelik boruya atıldığında çok rahatsız edici bir ses çıkartıyor. Çevreyi rahatsız eden bu ses yüzünden işimizi yapamaz hale geldik. Günün ya da haftanın belirli saatlerinde bu işlem yapılması sorun olmaz ancak inşaat çalışanları kafasına göre sürekli buradan moloz attıklarında çıkan gürültü tahammül edilemez bir boyuta ulaşıyor. Yetkililerin bu konuda biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI