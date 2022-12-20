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Haberler İzmir Sokak atık toplayıcıları araştırma konusu oldu

Sokak atık toplayıcıları araştırma konusu oldu

20.12.2022

Sokak atık toplayıcıları araştırma konusu oldu
GERİ dönüştürülebilir malzemeleri toplayarak atıkların doğaya ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayan 'sokak atık toplayıcıları', bilimsel araştırmaya konu oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) görev yapan 3 akademisyen, atık toplayıcıların varlığının, geri dönüşüm konusunda bireysel davranışları nasıl etkilediğini göstermek amacıyla proje geliştirdi. 'Bireylerin atık ayrıştırma davranışlarında sokak atık toplayıcılarının rolü' adlı proje, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek 273 bin TL destek almaya hak kazandı.
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