Bu tam bir saçmalık!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ve 1000'den fazla personeliyle hizmet veren İzmir İtfaiyesi'nde yemek skandalı yaşandı. İtfaiyeye bağlı çeşitli yerlerdeki tüm birimlerde personele önceki gün ana yemek olarak verilen rostoda servis edilen etin içinden saçmalar çıktı. Bazı saçmaların domuz kurşunu olarak da isimlendirilen büyük saçmalar olduğu görüldü.

Rostodan saçma çıkma olayı itfaiyeye bağlı değişik birimlerde yaşanırken bu durum da yemeğin domuz etinden yapıldığı şüphesi uyandırdı. Et ve saçmalar itfaiye yönetimi tarafından "Biz bunları tetkik ettireceğiz. Tarım Müdürlüğü'ne götüreceğiz" denilerek toplatıldı.

"ÜZERİNİ KAPATAMASINLAR"

Yeni Asır'ı arayan bazı itfaiye personeli, "Bu saçmalarla herhalde inek, dana, koyun, kuzu avlamamışlardır. Belli ki, avlanan domuzları bize yediriyorlar. Bu olayın da üzerini kapatmaya çalışabilirler. Lütfen konunun takipçisi olun ve Yeni Asır olarak sesimizi duyurun" dedi. Öte yandan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün konuyla ilgili gerekli çalışmaları başlattığı ve süreci takibe aldığı öğrenildi.

'YEMEK FİRMASINDAN KAYNAKLANIYOR'

YENİ Asır'ın ulaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, saçma skandalını doğrularken "Ben de yurtdışındaydım, yeni geldim. Bununla ilgili ben de bilgileri araştırıyorum. Testlerimizi yaptıracağız, bunun ne olduğu öyle ortaya çıkacak. Bu yemeği belediye olarak biz değil, hizmet alımı yoluyla özel şirketten alıyoruz. İtfaiyeye bağlı tüm birimlerde aynı yemek çıkıyor. Bir şekilde yemek veren firmanın bir sıkıntısı var sanırım. Testlerin sonuçlarına göre konuyu değerlendireceğiz. Nedir, ne değildir ona göre gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

Derse, yemek hizmeti veren firmanın isminin sorulması üzerine daha fazla bilgi veremeyeceğini belirtti.

ERHAN GÜLENÇ