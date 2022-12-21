Ege Üniversitesi’nin tüm borçlarını devlet kapattı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleri sonucunda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ege Üniversitesi'nin sağlık hizmetleri sunumunda oluşan borçlarının tamamı ödendi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Budak, "Sadece 2020, 2021 ve 2022'de borçlarımızın SGK, Maliye Bakanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlara borcunun ödenmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle hastanemize 1 milyar 395 milyon 840 bin 625 TL gönderildi. Şu an borçlarımızı sıfırladık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a özel teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Yatırımları da hızla sürdürdüklerini ifade eden Budak, "Şu an A plus bir hastaneyiz. Hastanemizin mevcut binasının yıkılıp sıfırdan tekrar inşası için proje ve etüd ihalelerimizi tamamladık. Bu yatırım için de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını bekliyoruz" dedi.

HER ZAMAN DESTEK VERDİ

Bilimsel faaliyetlerin desteklenmesi, sağlık altyapısının son teknolojik cihazlarla donatılması, borçların ödenmesi gibi birçok konuda Başkan Erdoğan'dan her zaman destek aldıklarını ifade eden Rektör Budak, "Tam akreditasyona sahip araştırma üniversitemize verdikleri desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'na, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e ve İzmir Milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPILDI

Son 1 yılda EÜTF Hastanesi'ne önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Rektör Budak, "Son dönemde devletimizin destekleri neticesinde önemli çalışmalara imza attık. Hastanemize son 1 yılda yaptığımız yatırımlarla tüm kliniklerimizi dünyanın en ileri teknolojileri ile donattık. Anabilim dallarımızın fiziki altyapılarını yeniledik. Hizmet kalitesini dünya standartlarının üzerine çıkararak tanı, tedavi ve cerrahide önemli başarılara imza attık" dedi.

DÜNYADA İLK 500-600 İÇİNDE

Rektör Budak, "Tıp ve sağlık alanlarında dünyada ilk 500-600 içerisinde yer alan bir üniversiteyiz. Ülkemizin sağlık alanındaki saygın markası olan Tıp Fakültemiz akademisyenleri ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda önemli görevler üstlenmeye devam ediyorlar. Araştırma üniversitemizin uluslararasılaşma misyonuna nitelikli katkı sunuyorlar, yaptıkları çalışmalarla adımızdan sıkça söz ettiriyorlar. Hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımız Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde A Plus Hastane ilan edildik. Kalite çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN

Sağlıkta dijitalleşme hedefleri doğrultusunda yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Budak, "Online doktor (TeleTıp), dijital arşiv, online randevu, dijital ilaç ve depo yönetimi gibi verileri aktif olarak değişen hizmetlerin dijital ortamda anlık takip edilebilmesini sağlayan yeni bir sistem kazandırdık. Hastane kampüsünde, toplamda 41 bin metrekare çevre düzenlemesi ve yaklaşık 1 kilometrelik tartan pist yaptık" açıklamasını yaptı.

SON TEKNOLOJİ DÜNYA ÇAPINDA SAĞLIK HİZMETİ

BİRÇOK kliniği dünyanın en ileri teknolojileri ile donattıklarını ifade eden Rektör Budak, "Nükleer Tıp Anabilim Dalı Cevriye Koç Kemik Dansite Laboratuvarı'na en son teknolojik özelliklere sahip 2 adet kemik dansite cihazı alındı. Radyasyon Onkolojisi Kliniği'ne, Türkiye'de ilk kez stereotaktik radyoterapi uygulamalarında hasta pozisyonlama ve takibini yapabilen en modern cihaz donanımlarından birisi kazandırıldı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'na üst düzey çift floresanlı ameliyathane mikroskobu, Radyoloji Anabilim Dalı'na ise meme hastalıklarıyla ilgili tanı konma aşamasında oldukça önemli bir yere sahip olan düşük radyasyon dozuyla çalışan tomosentezli mamografi cihazı alındı. Ameliyathanenin hizmete alınabilmesi için çalışmalar hızla sürdürülüyor" dedi.

ERHAN GÜLENÇ