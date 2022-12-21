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Haberler İzmir İzmir’de tarihi camiler hırsızların hedefi oldu

İzmir’de tarihi camiler hırsızların hedefi oldu

21.12.2022

İzmir’de tarihi camiler hırsızların hedefi oldu

Basmane semti ile Kemeraltı bölgesindeki tarihi yapılar, hırsızlar tarafından talan ediliyor. Tarihi İzmir evlerinin sanatsal değere sahip kapı ve pencerelerinin çalınmasının ardından tarihi camiler de hırsızların hedefi oldu.

Tarihi Kumrulu Camisi'nin fotoselli muslukları, 18'inci yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen Esnaf Şeyh Camisi'nin kapı, pencere ve muslukları ile 17'nci yüzyıldan kalma Aliağa Camisi'nin çatısındaki kurşun kaplamalar çalındı.

Aliağa Camisi'nin imamı Mehmet Pehlivan, "2 ay önce yağmur suyu oluklarımızın daha sonra musluklarımızın çalındığını gördük. Şimdi de son 1 aydır camimizin kubbesindeki kurşunlar çalınmaktadır" diye konuştu.

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