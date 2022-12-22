Berire’nin tedavisi için zaman daralıyor

12 yaşındaki Berire Güşta Özcan, bir tür 'sinir sistemi kanseri' olarak adlandırılan yüksek riskli nöroblastom tedavisi görüyor. Tedavi süreci için annesi ve kardeşiyle İzmir'de olan Berire'nin Ankara'da yaşayan babası Rıza Özcan (43), Amerika'da yapılan aşı tedavisi için Valilik onaylı açılan bağış kampanyasının sona ermesine sayılı günler kaldığını belirtti. Tedavi sürecinde eşi ve 2 kızının İzmir'e yerleştiğini ve 2 yıldır ayrı yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Kızım sağlığına ben de kızlarıma ve eşime kavuşacağım günü bekliyoruz" dedi.

KAVUŞMAYI BEKLİYORUZ

Ankara'da yaşayan uluslararası ilişkiler uzmanı Nesibe Emine Özcan (39) ile makine mühendisi Rıza Özcan çiftinin ilk kızı Berire Güşta, kardeşi Beril Nisa (5) anne karnındayken bir tür 'sinir sistemi kanseri' olan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla tanıştı. 2016 yılında 4'üncü evre nöroblastom tanısı alan ve 6 kür kemoterapinin ardından ameliyat, ilik nakli, radyoterapi ve idame tedavisi olmak üzere yaklaşık 2 yıl ağır bir tedavi sürecinden geçen Berire Güşta, iyileştiğini sanırken 2020 yılında hastalığın yeniden nüksetmesi üzerine İzmir'e taşınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kemoterapi ve immünoterapi ağırlıklı bir tedaviye başladı.

Bu süreçte çalışmak zorunda olduğu için kızları ve eşinden ayrı yaşamak zorunda kalan Rıza Özcan, "Çocuklarımız büyüme çağında ve eğitimleri sekteye uğradı. Psikolojisini iyi tutmaya çalışıyoruz. Hiç kolay değil. Hastalığın riskli olduğunu biliyoruz ama ona sezdirmemeye çalışıyoruz. Ulaşabileceğimiz ne kadar tedavi varsa hepsini denemek istiyoruz. Elimizde ne varsa harcayıp bu tedaviyi almasını sağlamak istiyoruz. Kızım sağlığına ben de kızlarıma ve eşime kavuşacağım günü bekliyoruz" dedi.

SON ŞANSI OLABİLİR

Anne Nesibe Emine Özcan, destek beklediklerini belirtip, "Berire yaklaşık 6 yıldır çok ağır tedaviler aldı. Dördüncü evre bir kanserden ve bir çocuktan bahsediyoruz. Aralıksız tedavi sürecine devam ettik. Bu hastalık agresif bir tür olduğu için tekrarlama riski yüksek. Tekrarladığında bütün vücudu kaplayan daha agresif bir türe dönüşüyor. Yüzde 1'den daha az şansı olabilir. Toplamamız gereken tutar 175 bin dolar. Bu bizim için çok fazla ama el birliğiyle toplayabiliriz. Bunu bulursak Berire'yi bu aşıya kavuşturabiliriz. Çok yoruldu. Ben bir anne olarak onun iyileştiğini görmek istiyorum. İzmir'e gelmemizin en büyük nedeni buradaki doktorlarımız. Hepsi tecrübeli. Ama hastalık çok riskli ve tehlikeli. Berire için bu son şans olabilir. Hastalığın nüksetmesini önlemek istiyoruz. Çok çaresiz hissediyorum" dedi.