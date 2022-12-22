Kadın şoförü darbeden sanığa 28 yıl 8 ay hapis

İZMİR'DE, kadın otobüs şoförünü darbettiği ve belediye otobüsüne zarar verdiği gerekçesiyle dava açılan sanığın cezası belli oldu. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan G.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık G.Y, otobüs şoförünü darbetmediğini ileri sürerek, "Kamu malının zararını da giderdim. Olanlar için çok pişmanım" dedi. Hakim, "hakaret" ve "darp" suçlarından 10'ar ay, "kamu malına zarar vermek" suçundan da 1 yıl olmak üzere sanığı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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