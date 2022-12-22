Yeşil Tire her dönem cazibe merkezi oldu

2022'nin bitmesine çok az bir zaman kaldı. Bir yandan küresel pandeminin yansımaları, bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı, diğer yandan iklim krizi ve süper güçlerin adeta birbirleriyle 'tango' edasıyla yaptığı 'Nükleer Dans' tüm dünyayı sosyo-ekonomik açıdan şüphesiz olumsuz etkiliyor. Dünya yeniden şekilleniyor, küresel ölçekte kartlar yeniden karılıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu dünya coğrafyalarda öyle acımasız güç gösterileri sergileniyor ki en küçük bir gevşemeye bile yer yok.

GÜCÜMÜZ ANLAŞILIYOR

En gelişmiş dünya ülkelerinin bile yaşadıkları sıkıntılar ortayken Türkiye'nin gücü daha net anlaşılıyor. Evet, bir yıl daha sona eriyor... Her dönem halkın güçlü sesi olmayı başaran 128 yıllık dev çınar Yeni Asır 2022 biterken yine yollara düştü... Vatandaşa sorduk... 2022 nasıl geçti? 2023'ten beklentileriniz neler? Şunu açıkça belirtelim, görüştüğümüz vatandaşlarımızın sorunları algılama şekline, duyarlılığına, nezaketine ve en önemlisi ferasetine hayran kaldık. İzmir'in incisi 'Yeşil Tire'deyiz.

'ESNAFA ÇAT KAPI YAPTIK'

Eyliya Çelebi'nin, Seyahatname'sinde 'Şehri Muazzam, Taht-ı Kadim' diye tanımladığı Tire her dönem cazibe merkezi olmaya başarmış... Genelde mutlu insanların kenti diye bilinir... Hadi gelin birlikte 'Çat kapı' yapalım... Esnafımıza, çiftçimize iş insanlarımıza ve oda başkanlarımıza konuk olalım...

'DÜĞÜNLER ARTINCA YAZ BEREKETLİ GEÇTİ'

Tire'nin nabzını tutmaya ticaretin kalbinin attığı tarihi 'Tahtakele'den başlayalım istedik... Sonbahardan kışa geçiyoruz, hava oldukça serin... Ama aksine ortalık cıvıl cıvıl... İnsanlar dükkanlarda alışveriş yapıyor. Rengarenk örtülerin, yazmaların satıldığı 'Rüya Eşarp'a konuk oluyoruz. Mülkiye Tutkaç, 39 yaşında, 1 çocuk annesi kendisi İskenderun'dan Tire'ye gelin gelmiş. Güler yüzlü, son derece nazik... 'Eşim çalışıyor, ben de aileme destek olayım diye 2019'da bu iş yerini açtım ama hemen pandemi patladı' diyor. 1 buçuk ay kapalı kalmış. Ama inat etmiş vazgeçmemiş. Bu yaz mevsiminde düğünlerin artmasıyla bereketli bir sezon geçirmiş. 'İnşallah 2023 daha iyi olacak. Çarşı pazardaki hareketlilik daha da artsın, herkes kazansın' temennisinde bulunuyor.

'TERÖR, BU ÜLKENİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK'

Tahtakale Caddesi boyunca esnafla selamlaşarak ilerliyoruz. Genç berber Kutlu Gül yolumuzu kesiyor. 'Yeni Asır okuruyum. Benim de iki kelam söyleyeceklerim var' diyor. 'Bari, berber koltuğunda saç tıraşı olurken dinleyelim seni' diyorum... Hazırlıklar tamam... Makas ve tarak marifetli ellerde şıkırdayama başlıyor. "Berberler halkın nabzının en iyi tutulacağı yerlerdir" diyor. Müşterilerin en çok neyi konuşuyor? diye soruyorum... 'Politika' diyor. "Onlar anlatır ben dinlerim. Türkiye'nin, savunma sanayindeki atılımları, gurur kaynağımız İHA'lar, SİHA'lar ve yerli otomobil TOGG ile Yunanistan'ın dizlerinin titrediği balistik füzemiz 'Tayfun', şu birkaç haftada müşterilerimin en çok konuştuğu güncel konulardı' diyor. Daha söyleyecekleri var belli... 'Sınır dışından ithal edilen terör, kararlı politikalar sayesinde bu ülkenin gündeminden çıkacak inşallah' diye ekliyor. 'İşlerin nasıl?' diye sorduğumuzda ise gülümsüyor ve şöyle diyor: "İZSU'nun su tarifesi belimizi büküyor. Yüksekten uçan kabarık faturalar kabusumuz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen yol ve altyapı çalışmaları ise artık hepimizi canından bezdirdi..."

'PANDEMİNİN ARDINDAN HIZLA TOPARLANDIK'

Yavaş yavaş Tahtakalede'den aşağıya doğru iniyoruz... Fevzi Paşa Caddesi'nde, 'Kale Kundura' dikkatimizi çekiyor. Çeşit çeşit ayakkabılar sergide... Güler yüzüyle mekanın sahibi Celil Keser sesleniyor. 'Gelin bir çay içelim'... 'Tamam' diyoruz ve kahvecinin getirdiği 'tavşankanı' çaylarla birlikte koyu bir sohbet başlıyor. '70 yaşındayım. Yıllar önce emekli oldum ama boş durmayı sevmiyorum. Çarşının en eski esnaflardan biriyim. Tire, Bayındır, Ödemiş, İncirliova'dan yıllardır ahbap olduğum müşterilerim var'... 'Peki, işler nasıl?' diye soruyoruz. Başlıyor anlatmaya: "Aç gözlü olmamak gerek, şükretmek lazım. Pandeminin ardından hızla toparlandık. Şikayet edenleri bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Piyasada her şey var. Vatandaşın alım gücü yerinde. Belki fiyatlar artıyor ama maaş ve ücretler de artıyor. Enseyi karartmamak lazım, 2023 ile birlikte enflasyon da hız kesecek. 'Türkiye yüzyılı' Türklerin yüzyılı olacak. TOGG gibi yerli ve milli yatırımlarla gurur duyuyorum." Tire'nin nabzını ilerleyen günlerde tutmaya devam edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN SESİ/ NADİR UYSAL