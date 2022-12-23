İzmir’de elektrik kesintisi 23 Aralık Cuma

GDZ Elektrik bugüne ait İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İşte 23 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik bugüne ait İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli kesintiler yaşanacak? İşte 23 Aralık Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI
23.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET,BAYRAKLI MAHALLELERİ,KOMPETAN OTOMOTİV,1586/1,1586/3,1586/4, 1586/5,1599,1601, 2131,2131/1,2131/2,2131/3,2131/4,2131/5,2131/6,2131/8,2131/10, 2131/11,2131/15 SOKAKLAR,İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ,VALTAN ORMAN SAN.,BAŞAK SİGORTA A.Ş.,VİLLATUR
23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,MANAS BULV. 1586/3 SOKAK,ANADOLU FRANA TÜTÜN
23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,75.YIL MAHALLELERİ,1620/33-35-36 SOKAKLAR VE CİVARI,VODAFONE BAZ İST.
23.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,75.YIL MAHALLELERİ,1620/33-35-36 SOKAKLAR VE CİVARI,VODAFONE BAZ İST.
BERGAMA
23.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN MAHALLESİ DAĞISTAN KÖYİÇİ VE CİVARLARI
23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
23.12.2022 13:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ BEYLER SOKAK CİVARLARI
BORNOVA
23.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BORNOVA TM TESİSİLERİ EĞRİDERE,BORNOVA KARATEPE MEVKİ, JANDARMA TELSİZ RÖLE İST., AVEA,TURKCELL,ASELSAN,CAN RADYO,EGE YAYINCILIK,METEOR FM,BAŞAK FM,RADYO 35,AKRA FM,YENİ TV,TÜRKTELEKOM RÖLE İST.,VAKKORAMA, AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. GSM BAZ İSTASYONU KARATEPE
ÇEŞME
23.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OVACIK MAHALLESI 7000, 7079, 7080, 7081 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-111 D KOLU,
ÇİĞLİ
23.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ, İZKONUT YAPI KOOP
FOÇA
23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI, İZSU GERENKÖY İÇME SUYU ÖZEL, YÜKSEL TEZCAN GIDA A.Ş, CELEPLER ÇIRÇIR FAB. ÖZEL TR, SEBAHATTİN ÇETİN ÖZEL TR VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
23.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SANCAKLI MAHALLESİ,SANCAKLI KÖYÜ VE CİVARI
23.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAGÖL,SKY TV,ÖZMEN TV,KANALTEK,MERHABA RADYO,KAPİTAL RADYO, KORDON FM,TRT BÖLGE VERİCİLER MÜD.,K.YAKA BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ, İBŞB.BTM DAİRE BAŞKANLIĞI RADYOLİNK İST.
KEMALPAŞA
23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
KINIK
23.12.2022 09:30 13:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
KİRAZ
23.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
KONAK
23.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 SOKAKLAR VE CİVARI
23.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜNEŞLİ MAHALLESİ,H.EDİP ADIVAR CADDESİ,515,520,529/1,529/2515/1-2-3-4,520, 515/3,527,546, 547,552 SOKAKLAR VE CİVARI
23.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSMET KAPTAN,HALKAPINAR,UMURBEY MAHALLELERİ,GAZİ OSMAN PAŞA,Ş.EŞREF BULVARLARI, 1371,1372,1374,1457,1458,1462,1491,1493,1494,1495,1496,1497,1498, 1500,1502,1501 SOKAKLAR VE CİVARI,YENİ ORAL DİŞ PROTEZ LABORATUVARI,DDY CER ATÖLYESİ,HALKAPINAR GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.,HÜRRİYET GAZETESİ,TMO İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ,TCDD LİMAN İŞLETMESİ
MENDERES
23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
MENEMEN
23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOYUNDERE TOKİ TAMAMI, CUMHURİYET MAHALLESİ, SEVGİ CADDESİ, 96, 94, 7509, 7517, 94/1, ÇANAKKALE ASFALTI, DURUKENT SİTESİ, VE CİVARLARI
23.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ 7520/1, 7514, 7518, 7501, 7532, 7509/1 SOKAKLARI, BARIŞ CADDESİ, EROL TARAKÇI CADDESİ, 7532, 7503 SOKAKLARI, NENE HATUN CADDESİ VE CİVARLARI
23.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKIM MAHALLESİ 153, 156, 159, 7202, 7206/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GERELI MAH. OVA MEVKII KISMEN TR-11
23.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3 D KOLU
23.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KONAKLI MAHALLESI
23.12.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAYLI MAH. GIRGIN,BILGIN,YEŞILYURT,YILDIRIM,EGEMEN,YEM SOKAKLAR TR-2
SEFERİHİSAR
23.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI VE CIVARI L-90
TORBALI
23.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI TR-18