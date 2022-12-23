İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 641 bin 607 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 641 bin 607 adet taşıtın yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 19,5'ini motosiklet, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,8'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,0 arttı. İzmir, Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 7 bin 444 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. il oldu.





İZMİR'DE KASIM AYINDA 51 BİN 282 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Kasım ayında devri yapılan 51 bin 282 adet taşıtın yüzde 67,4'ünü otomobil, yüzde 17,7'sini kamyonet, 8,5'ini motosiklet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.