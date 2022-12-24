AK Partili Sürekli’den CHP’li büyükşehir belediyesine tepki: İzmirlileri avutmaya, uyutmaya çalışıyorlar

Yaptığı toplantılarda, teşkilatın yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Sürekli, İzmir ve ilçelerine yapılan yatırımlar ve projeler ile ilgili halkı eksiksiz bilgilendirmelerini isteyerek, "CHP'li büyükşehir belediyesi, sadece laf üretirken, biz durmuyor çalışıyoruz. Onlar, Bayraklı dahil tüm İzmir'de kentsel dönüşüm sorununu ıslık çalarak geçiştirirken, biz deprem konutlarını 1 yıl dolmadan hayata geçirdik. Bir apartmanlık dönüşümle, kurduk dedikleri ama ne işe yarayacağı ve ne kadar hukuka uygun olduğu tartışılır bir kooperatif aracılığıyla dönüşüm yapacaklarmış. Çok açık ki, dertleri başka ve zaman kazanmaya çalışıyorlar. İzmirlileri avutmaya, uyutmaya çalışıyorlar. Onlar, reklamlı işlerle uğraşırken, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşlarımız için planlanan 5 bine yakın konutu 2 yılda tamamladık. Şehir Hastanesi gibi dev bir sağlık projesini şehre kazandırmak için gün sayıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Şubat ayında açılışını yapmayı planladığımız, 6 bina, 2 bin 60 yatak kapasitesi ile 6 bin kişiyi istihdam edecek dev bir sağlık kampüsünü açıyoruz. Bunlar, rüyalarında dahi yapamayacakları icraatlar. Onlar, açtıkları çukurları kapatamaz, özel gün konserlerinden öteye gidemezken; biz, Mart ayında İzmir'in en geniş içerikli kültür merkezini hayata geçiriyoruz. Dünya ve ülkemiz festivallerini İzmir'e taşımayı planlıyoruz. CHP'li yerel idare, tek tutundukları ve onu dahi beceremedikleri kültür ve sanat etkinliklerini siyasetlerine kalkan yaparken, biz tüm İzmirlilerin yararlanabileceği eserlerle ortaya çıkıyoruz" diye konuştu.





"YENİ KATILIMLARLA SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM"

Konak ve Bayraklı ilçe teşkilatlarının yeni üye katılımları noktasında başarılı bir çizgi yakaladıklarını, yeni 'AK Gönüllülerle' sahada çok daha verimli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Sürekli, "Saha çalışmalarımızda, online platformlarımız aracılığı ile aramıza katılan kardeşlerimiz gösterdi ki; AK Parti'den başkası çare değildir. Türkiye kazanımları, ancak AK Parti ile korunur ve ileriye taşınır. Güven ve istikrarın tek adresi AK Parti'dir. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilecek tek adres AK Parti'dir. Bugün eğer rekor düzeyde yeni üyeliklerle yolumuza devam ediyorsak, bu teşkilatlarımızın emek ve çabasının da sonucudur. Bu bilinç ve söylemle sahada olmaya devam. 2023, daha hızlı ekonomik büyümenin, daha geniş bir sosyal ve kültürel birleşmenin yılı olacak. Bunu hep birlikte başaracağız. Ancak, önce Cumhurbaşkanımızı İzmir'de, 15 seçimin en yüksek oyuyla yeniden seçtireceğiz. Milletimiz; topyekun yalan ve dolanlarıyla bize saldıranlara, arkalarına küresel çeteleri alarak milli ve manevi değerlerimizi parçalamaya kalkanlara cevabını sandıkta verecek. Bu hep böyle oldu. 2023 sandığında da olacak" dedi.