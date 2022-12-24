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Haberler İzmir Fabrikada korkunç kaza! Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Fabrikada korkunç kaza! Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

İzmir'de demir çelik fabrikasında korkunç bir iş kazası yaşandı. 3 çocuk babası ayağının kayması sonucu vinç ile duvar arasına düşerek hayatını kaybetti.

İHA

24.12.2022, 16:21

Fabrikada korkunç kaza! Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, İzmir'in Aliağa ilçesinde Foça yolunda bulunan bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında vinç operatörü olarak çalışan Ayhan Yıldırak isimli işçi ayağının kayması sonucu vinç ile duvar arasına düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yıldırak, sağlık görevlileri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayhan Yıldırak'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ÇOCUK YETİM KALDI
Evli ve 3 çocuk babası Ayhan Yıldırak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldırak'ın cenazesinin yarın Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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