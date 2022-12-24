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Haberler İzmir İzmir açıklarında 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 116 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA

24.12.2022, 08:46

İzmir açıklarında 116 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 92 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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