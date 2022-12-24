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Haberler İzmir İzmir'de firarilere yönelik operasyon! 10 zanlı yakalandı

İzmir'de firarilere yönelik operasyon! 10 zanlı yakalandı

İzmir'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması adına yapılan çalışmalarda, 10 firariyi yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine gönderildi.

İHA

24.12.2022, 11:40

İzmir’de firarilere yönelik operasyon! 10 zanlı yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlar doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sorumluluk sahalarında yürütülen planlı çalışmalar sonucu 14 - 23 Aralık tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., H.K., A.S., F.K., E.G., Z.K., A.E., C.K., M.C. ve E.B. adlı 10 firari zanlı kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine sevk edildi.

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