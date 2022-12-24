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Haberler İzmir İzmir'de "şok evleri" operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de "şok evleri" operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 91 göçmen yakalanırken 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA

24.12.2022, 10:20

İzmir’de şok evleri operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı "şok evi" belirledi.

Ekiplerce adreslere yapılan operasyonda, 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yanlarında da 44 can yeleği ele geçirildi.

Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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