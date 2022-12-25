‘Bu bataklığı kurutup tedavi imkanlarını artıracağız’

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli adımlar atılıyor. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar da aralıksız sürüyor. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir Milletvekilinin AMATEM, ÇEMATEM sayıları, yatak kapasiteleri, burada ayaktan ve yatarak tedavi görenlerin sayısına ilişkin soruları sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili Vali Selim Köşger ve Emniyet yetkilileri de değerlendirme yaptı.

YATAK SAYISI DA ARTACAK

Yeni Asır'a konuşan Vali Selim Köşger, kentte Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yatak, Çamatem 12 yatak ve Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi'nde 15 yatak olmak üzere toplam 53 yatak kapasitesi olduğunu ve bu rakamların ilk etapta Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 yatak kapasitesi ilave edileceğini belirtti.

"Yatak sayısının artırılmasının ivedilikle sağlayacağız" diyen Vali Köşger, "Tedaviden önce bataklığı kurutmak için özel bir çalışma başlattık. 2023 yılında kentin en büyük sorununu uyuşturucu olmaktan çıkarmak için tüm çalışmaların devam ediyor. Bataklığı kurutmak için İzmir polisi olağan üstü çaba sarf ediyor. Bu kentin kaderi uyuştrucu olmayacak. Uyuşturucuyu kentin gündeminden çıkarmak için polisimiz vargücüyle çalışıyor. Zehir tacirlerine bu kenti dar edeceğiz, emin olsunlar" dedi.

"Yeterli sayıda AMATEM ve ÇEMATEM açılması için ne gerekiyorsa yapılacak" diyen Vali Köşger, "Bağımlılar tedaviye ikna edilmeli ve tedavi sonrası uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci sağlanmalı" dedi.

YILBAŞI ÖNCESİ ÇEŞME'DE UYUŞTURUCU TEMİZLİĞİ

İZMİR polisinden, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha! İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de yılbaşı gecesi piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilebileceği bilgisi üzerine Çeşme Narkotik Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Bir ikamette yapılan aramada, 510,81 gram eroin, 210,81 gram metamfetamin, 65,34 gram Afyon sakızı maddesi, esrar ve sentetik narkotik hap, hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen zehir tacirleri M.A ve A.S tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

FATİH ŞENDİL