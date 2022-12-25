‘İzmir hiç bu dönemki kadar muzdarip olmadı’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 30 ilçe eş zamanlı ziyaret programları çerçevesinde Konak ve Bayraklı'da sahaya indi. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarıyla toplantılar gerçekleştirerek teşkilat çalışmalarını ve ilçelerin yerel sorunlarını masaya yatıran Sürekli, "İzmir halkı, yerel hizmetler noktasında bu dönemki kadar muzdarip olmadı. Onlar açtıkları çukurları kapatamaz, özel gün konserlerinden öteye gidemezken; biz Mart ayında İzmir'in en geniş içerikli kültür merkezini hayata geçiriyoruz. Dünya ve ülkemiz festivallerini İzmir'e taşımayı planlıyoruz" diye konuştu.

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