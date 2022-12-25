İzmir’de elektrik kesintisi 25 Aralık Pazar

Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri resmi sitesi üzerinden duyurdu. İşte 25 Aralık Pazar İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri resmi sitesi üzerinden duyurdu. İşte 25 Aralık Pazar İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
25.12.2022 08:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İGSAŞ KÖK, MEGA YAĞ KÖK, TOSÇELİK KÖK, KARDEMİR HADDECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR, SADETTİN KOÇAK ÖZEL TR, İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş., MEGA YAĞ-BUNGE GIDA A.Ş. ÖZEL, BOTAŞ ÖZEL TR, HATEK ÇELİK ÖZEL, İSKA LİMAN İŞLETMELERİ ÖZEL TR, TOSYALI ÇELİK A.Ş. ÖZEL, SANAYİ TR-7 (DM-10/15), SANAYİ TR-8(DM-10/7), SANAYİ SİTESİ TR-4, SANAYİ SİTESİ TR-5, SANAYİ, SİTESİ TR-6 (DM-10/14), SANAYİ SİTESİ TR-2, SANAYİ SİTESİ TR-1, SANAYİ SİTESİ TR-3, TUNCAY SABIRLI, ÖZEL TR, SAKA BETON ÖZEL TR, ÖĞÜN METAL ÖZEL TR, TÜRK BAKIR ÖZEL, KABAYER TR VE CİVARLARI
25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE APM TERMİNALLERİ LİMAN İŞLETME ÖZEL TR, TSGİ İNŞAAT ÖZEL TR, EGE GÜBRE DM, M-482 KÖK, SCR GAYRİMENKUL ÖZEL TR, SCR KÖK TEİAŞ
25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ANT DM SOCAR ÖZEL DM SOCAR ÖZEL TR3 SOCAR ÖZEİ İM
BAYRAKLI
25.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,249/2 SOKAK VE CİVARI,TAPDİ ÖZEL TIP MERKEZİ
25.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAYRAKLI ,FUAT EDİP BAKSİ MAHALLELERİ,ANADOLU CADDESİ,1561,1570,1573,1574 SOKAKLAR, EGEBEM SAĞLIK TESİSLERİ
BERGAMA
25.12.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSKELE-KAZIKBAĞLAR-YENİKENT-KURFALLI-TEKKEDERE-SARIDERE-ÇALIBAHÇE-BOZKÖY-EĞRİGÖL-KARAHIDIRLI-CEVAPLI VE CİVARLARI
25.12.2022 11:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ ÖZLEM -ÇAMLIK-KARAÇAM-BAŞAK-ÖZGÜRLÜK-FUZULİ SOKAK CİVARLARI-DÖRTYOL İNŞAAT VE CİVARLARI
25.12.2022 12:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAYLAN-ARMAĞANLAR-MARUFLAR VE CİVARLARI
BORNOVA
25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,METİN ASTEKİN, İBB RADYOLİNK, TURKCELL, RADYOLİNK, E.Ü. RASATHANE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
25.12.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,366/1,367 SOKAKLAR,YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
25.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE KÖYÜ,TEZEL LOJİSTİK, AHMET BARSBAY,CENGİZ YOKUŞ, ÜMİT DOĞAN, GÜNAK PLASTİK, SAMSAN, YERSU MAKİNA,MEHMET HANEFİ KAYA,FLORAPLAST, ÖZBEK GERİ DÖNÜŞÜM, KUTLUTAŞ, ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞUTMA, NAMETULLAH ERDOĞAN, ASAY METAL,YAMANTAŞ, BEŞLER GRUP,ATA DİLEK DERİ, ONUR ARSLAN,MEHMET İSLAM ÖZÇELİK, BİLAL ASLAN
25.12.2022 14:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,AYSALLAR PETROL,ŞERAFETTİN ÇETİN,ÇANKAYA PRES DÖKÜM,BMC SAN., BİRLİK OTO ŞENET ÖZKALAY,MAYER MOBİLYA,İKİ EL MAK.SAN, CESUR PLASTİK,TIP-MED LTD. ŞTİ., KEREVİTAŞ GIDA SAN.TİC.A.Ş.,BIYIKLAR METAL GERİ DÖNÜŞÜM,İZELTAŞ
BUCA
25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ KISMEN,BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
25.12.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
ÇİĞLİ
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6718 SOKAK VE CİVARI
25.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK,KÜÇÜK ÇİĞLİ,YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8780/6,8784/1 ,8911,8958,10038 SOKAKLAR VE CİVARI,ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ ,TSE
FOÇA
25.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR VE CİVARLARI
KEMALPAŞA
25.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI,CUMALI,DEREKÖY,YEŞILKÖY MAHALLESI TAMAMI,EGENER RES VE ÖZEL TR ABONLERI
KİRAZ
25.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
KONAK
25.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜLTÜR,ALSANCAK,ATATÜRK,CUMHURİYET MAHALLELERİ,KIBRIS ŞEHİTLER, MAHMUT ESAT BOZKURT CADDELERİ,ALİ ÇETİNKAYA BULVARLARI,CUMHURİYET BULVARI,KIBRIS ŞEHİTLER,1435,1444,1445, 1446,1448,1450,1451,1452,1453,1454, 1456,1462,1482,1484,1488 SOKAKLAR VE CİVARI
25.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ,İSMET KAPTAN MAHALLELERİ,ORKİDE İŞ MERKEZİ,TÜRK EĞİTİM VAKFI, BİRSEL İŞ MERKEZİ
MENDERES
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
25.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH.
MENEMEN
25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTİKLAL MAHALLESİ - BERKCAN YAPI VE CİVARLARI
25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 9 EYLÜL MAHALLESİ - BİNTAŞ MANZARA EVLERİ - 8 CADDE VE CİVARLARI
25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTİKLAL MAHALLESİ - CEBECİ AURA SİTESİ - 7124 SOKAK - 3 CADDE- VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3
SEFERİHİSAR
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI VE CIVARI L-91
TORBALI
25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAUKUYU MAHALLESI FATIH CADEDESI ÇAMLICA YOLU,YAZIBAŞI MAHALLESI SIMGE ,BALKAN, PIZZA, BATIBETON KUŞÇU İZMRI CADDELERI NDEKI TRAFOLU ABONELER,KUŞCUBURUN MAH TAMAMI
25.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAIPLER.BOZKÖY,ÇAKIRBEYLI,DAĞKIZILCA,KARAOT,KARAKIZLARMAHALLELERI TAMAMI KEMALPAŞA YOLU ÖZEL TR ABONELERI
25.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANADOLU YEM DM DEN NILSAN ÇIKIŞI
25.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SUBAŞI MAHALLESI 232,219,229,227,221,202,234,222,203 SOKAKLARVECIVARI
URLA
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, BALIKLIOVA MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER.
25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, BALIKLIOVA MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER.