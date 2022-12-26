İyi Parti’de Dervişoğlu Kırkpınar ve Çıray’a karşı

İYİ Parti'de İzmir İl Kongresi'nin yapılacağı 15 Ocak 2023 öncesi büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Balçova Belediyesi Meclis Üyesi Öztürk Keskin, Emre Eryıldıran ve il yöneticileri Şakir Genç ile Oğuzhan Yar, il başkanlığına talip olduklarını açıkladı. Bu dört isme son olarak işadamı Sinan Bezircilioğlu da eklendi. Bezircilioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısıyla adaylığını açıkladı. Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçe başkanları da Bezirclioğlu'na destek vereceklerini belirtti.

BÜYÜK SAVAŞ ÇIKTI

İYİ Parti İl Kongresi'nde İl Başkanlığı'nı bırakıp milletvekili aday adayı olacak olan Hüsmen Kırkpınar ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu arasında il başkanlığına kimin seçileceği konusunda büyük bir savaş yaşandığı belirtiliyor. Adaylardan Keskin ve Eryıldıran'ın, Müsavat Dervişoğlu'na yakın isimler olduğu biliniyor. Bu iki adaydan birinin önümüzdeki günlerde diğerine destek vererek adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.



Aytun Çıray

BEZİRCİLİOĞLU'NA ÇİFTE DESTEK

KIRKPINAR'IN, İl Başkanlığı'na Dervişoğlu'nun desteklediği bir ismin seçilmesinin önüne geçmek için Sinan Bezircilioğlu'nu aday çıkardığı belirtiliyor. Çıray'ın daha önce de aralarında sorunlar bulunmasına rağmen Kırkpınar'la birlikte Dervişoğlu'na karşı ittifak kurduğu ve Bezirclioğlu'nu desteklediği de iddialar arasında.



Hüsmen Kırkpınar

GENÇ İSE AYRI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

BU arada Bornova, Çiğli ve Bayraklı ilçe teşkilatlarının, Bezircilioğlu'nu desteklediklerini açıklamasının arkasında Hüsmen Kırkpınar'ın girişimleri olduğu ifade ediliyor. İyi Parti'de merkez sağ kökenli aday olarak mevcut İl Başkan Yardımcısı Şakir Genç dikkat çekiyor. Genç'in KırpınarÇıray ile Dervişoğlu arasında yaşanan mücadeleden ayrı olarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydediliyor.

■ ERHAN GÜLENÇ