Kanser ilacını dava boyunca SGK ödeyecek

İzmir'de yaşayan ve bir süredir yumurtalık kanseri tedavisi gören 3 çocuk annesi D.C. (67), kutusu 56 bin TL olan ve ayda 1,5 kutu kullanması gereken akıllı ilacı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılamayınca İzmir 1'inci İş Mahkemesi'ne başvurdu. Bir günde karar veren mahkeme, dava boyunca kadının ilaçlarını ücretsiz alması gerektiğine hükmetti. D.C.'ye, 31 Mart 2022'de kanser teşhisi konuldu. Hastaya 'niraparib' etken maddeli ilacı, ayda 1,5 kutu kullanması gerektiği bildirildi. Yaşlı aylığı ile geçinen D.C., ilacı satın alacak ekonomik gücü olmaması nedeniyle Avukat Murat Turgut Minar'a başvurdu. Avukat Minar, 6 Aralık'ta SGK'ya başvurarak ilacın bedelinin karşılanmasını istedi. bir gün sonra gelen cevapta ilacın bedelsiz karşılanmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Minar, 8 Aralık'ta İzmir 1'inci İş Mahkemesi'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen mahkeme, 1 gün sonra ihtiyati tedbir kararı vererek, dava süresince söz konusu ilacın, SGK tarafından ödenmesine hükmetti. Minar, dava sonlandığında da lehlerine bir sonuç çıkmasını ve ihtiyacı olan tüM vatandaşların bu ilaca ücretsiz erişebilmesini umduklarını söyledi.

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