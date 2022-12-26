Katil baba ile tetikçinin geçmişi mercek altında

12 yıl önce kendisinden boşanmak istediği için karısı Ayşe Paşalı'yı öldüren ve halen cezaevinde yatan İstikbal Yetkin'in, öz kızı B.B.'yi de öldürtmek için kiralık katil tuttuğu öne sürülmüştü. İzmir Alsancak'ta, geçtiğimiz 6 Aralık günü merhum Ayşe Paşalı'nın kızı B.B'nin bir süredir gittiği psikiyatriste, şüpheli bir erkek şahıs gitmiş ve B.B'yi sormuştu.



Tetikçi olduğu öne sürülen A.L. susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddediyor.



"BABAM BENİ ÖLDÜRTECEK"

B.B ise, o gün ani gelişen bir işi için Ankara'daydı. Terapiye gidemeyeceği için online bir görüşmeyle terapisini tamamlamıştı. O gün B.B'nin psikiyatristi, gün içinde kliniğe gelen şüpheli adamdan bahsedip yaşananları aktardı. Bunun üzerine B.B, kliniğe gidip kendisini soran adamın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini izledi ve tanımadığına kanaat getirdi. Genç kadın, babasının kendisini de öldürtebileceğinden şüphe duyarak polise başvurdu. Polis ekipleri, klinik çevresinde yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelinin sık sık B.B'nin seans günlerinde sokakta dolaştığını güvenlik kameralarından tespit etti. Kısa sürede yakalanan A.L. ismindeki şüphelinin cezaevinden çıktığı öğrenildi. Susma hakkını kullanan A.L, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korku dolu günler geçiren B.B, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırttı.





Korku dolu günler yaşayan B.B, babasının kendisini öldürteceğini söyledi.



ŞAHSI TANIMADIĞINI BÖYLEDİ

Yaşanan süreçte, savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde yatan baba İstikbal Yetkin, verdiği ifadede, Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan tetikçi A.L.'yi tanımadığını söyledi. Fakat soruşturmanın genişletilmesiyle, İstikbal Yetkin ile tetikçi olduğu öne sürülen A.L. ikilisinin son 10 yıldaki tüm geçmişi mercek altına alındı. İki şahsın, geçmişte aynı cezaevinde kalıp kalmadıkları ya da cezaevine girmeden önce tanışıklıkları olup olmadığı titizlikle incelenecek. Ayrıca, üçüncü kişiler aracılığıyla bağlantı kurmuş olma ihtimali de araştırılacak.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER