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Haberler İzmir Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan

Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan

26.12.2022

Yılbaşı hediyeleri Bornovalı kadınlardan
İzmirliler, yılbaşı hediyelerini Bornovalı kadınlarından alacak. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, el emeği ürünlerini Bornova Belediyesi'nin 29-30 Aralık'ta Büyükpark içindeki Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri'nde kazanca dönüştürecek. Yeni yıla sayılı günler kala Bornova Belediyesi, İzmirliler için özel etkinliklere başlıyor. 29 Aralık Perşembe saat 11.00'de başlayacak 'Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri' nde kıyafetten oyuncağa, takıdan el yapımı ev yaşam ürünlerine dek yüzlerce ürün görücüye çıkacak. Bornovalılardan yılbaşı hediyelerini Hediyelik Eşya Günleri'nden almalarını isteyen Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Büyükpark içinde düzenlediğimiz bu etkinlikte satılan ürünlerin hepsi birbirinden özel el emeği ürünler. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.
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