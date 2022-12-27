Bu kez sebep kedi!

İzmir Karabağlar'da bir kadın evde beslediği kedi yüzünden kocası tarafından katledildi. 36 yaşındaki Nuran Fırat ve kocası Ahmet Fırat kedi yüzünden sürekli kavga ediyordu. Çift bu sebeple boşanma aşamasına geldi. Önceki gün eve giden Ahmet Fırat ile eşi arasında yine tartışma çıktı. Bu kez sinirlerine hakim olamayan öfkeli koca eşinin boğazını kesti.

Kanlar içinde kalan kadın, olay yerinde yaşamını yitirirken Fırat, suç aleti bıçakla kaçtı. Dehşet olay, dün saat 12.30 sıralarında Karabağlar Limontepe Mahallesi 9752 sokak 47 numarada bulunan iki katlı evin üst katında yaşandı.

ÇOCUĞU KOMŞUYA BIRAKTI

Bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşi Nuran Fırat ile görüşmek için eve gelen Ahmet Fırat, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Nuran Fırat'ın boğazını, 5 yaşındaki çocuğunun önünde kesti.

Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken katil koca 5 yaşındaki oğlunu komşuya bırakarak olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis, eve girdiğinde oturma odasında kanlar içinde kalan Nuran Fırat'ı gördü. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI GÜN YAKALANDI

SÜREKLİ olarak eşini darp edip dövdüğü ve tehdit ettiği ileri sürülen cani koca polisin titiz çalışması ile aynı gün yakalandı. Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken, iki çocuk annesi genç kadının cesedi nöbetçi savcılığın talimatı ile otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL