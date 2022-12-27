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İzmir'de 3 zehir taciri suçüstü yakalandı

İzmir’de uyuşturucuyla mücadele ekipleri 3 zehir tacirini suçüstü yakalandı. Adliyeye getirilen şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca cezaevine gönderildi.

İHA

27.12.2022, 08:54

İzmir’de 3 zehir taciri suçüstü yakalandı

İzmir'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli; B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 23 gram metanfetamin, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler B.G. (24), E.K. (26) ve İ.Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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