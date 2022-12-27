  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 50 adrese helikopter ve özel harekat destekli operasyon

İzmir'de 50 adrese helikopter ve özel harekat destekli operasyon

İzmir'in Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar da ele geçirildi.

İHA

27.12.2022, 16:43

İzmir’de 50 adrese helikopter ve özel harekat destekli operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisi ve polis helikopterinin de yer aldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi. 37 şüpheli yakalandı

Öte yandan, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, olaylarla ilgili 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA