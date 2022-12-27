İzmir’de elektrik kesintisi 27 Aralık Salı

GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 27 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
GDZ Elektrik bugün İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İşte 27 Aralık Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
27.12.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA YALI MAHALLESİ, MNV TUR ÖZEL TR, EÜAŞ LOJMANLARI, TR-29, TR-24, İPEK ÖTER , HAVA KUVV.KOM. DİNLENME, ADNAN SAKA, ALİAĞA M-433, İZSU ÖZEL TR, ALİAĞA TR-30, M-500 (DM-3/2), ALİ OSMAN SEZER, HAVA TEKNİK OKULLARI KOMUTANLIĞI KARTAL BURNU, TR-32, TR-30, TR-33, TR74, TR35 AGA PARK , 120, 121, 19 MAYIS CADDESİ , 23 NİSAN CADDESİ 233-234-231-229-PLAJ CADDESİ, HÜRRİYET CADDESİ, BP BENZİN İZTASYONU,116-149-142-139-139/1-137-127-145-164-125-120-212-223-233-226-163- SOKAKLAR VE CİVARLARI
27.12.2022 10:30 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ M16 BÖLGESİ SANAT CADDESİ 420 421 422 423 424 425 SOKAKLAR VE CİVARİ
27.12.2022 13:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ M19 BÖLGESİ 341 354 357 İNÖNÜ CADDESİ BEYAZIT CADDESİ VE CİVARI
BAYRAKLI
29.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OSMANGAZİ MAHALLESİ,OYAK 87 YAPI KOOPARATİFLERİ,597,597,597/3,4,6 SOKAKLAR,TUZ GÖLÜ, EDİNİM YAPI KOOPARATİFLERİ,617/3 HİSAR 87 YAPI KOOP.
BERGAMA
27.12.2022 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYASKENT-GÖÇBEYLİ-BÖLCEK-KADIKÖY-AZİZİYE-ZAĞNOS-ALİBEYLİ-SARICALAR-KOZLUCA-ILGINDERE-MURATLAR-YALNIZDAM-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-YENİLER-ALHATLI-KAPLAN MAHALLELERİ VE CİVARLARI
27.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
BORNOVA
27.12.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL KÖYÜ, SARNIÇKÖYÜ, KURUDERE KÖYÜ,GÖKÇELER KÖYÜ,GÖNÜL ÇİNGİL, TELEKOM BAZ İSTASYONU,ÖZHÜRKENT KOOPERATİFİ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYE- DOĞANAY DİNLENME TESİSİ, HASAN BUĞDAYEKEN, BAKİ AKGÜRE,GENÇ İNŞAAT, SÜLEYMAN SERDAR AKSAY,SABUNCUBELİ JANDARMA,FESİH KUŞ VE CİVARLARI
ÇEŞME
27.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "DALYAN MAHALLESI TAMAMI, ÜNIVERSITE MAHALESI KISMI KESINTI CUMHURIYET MAHALLESI 4500/2 SK, SAKIZLIKOY VE ÇEVRESI İLE HAVACILAR SITESI SAKARYA MAHALLESI AYAYORGI MEVKII"
DİKİLİ
27.12.2022 09:30 14:30 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ SAHİL KORDON BOYU
FOÇA
27.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR
GAZİEMİR
27.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,OPTİMUM DM
27.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,KEMAL REİS CADDESİ VE CİVARI
27.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,DİRİL MADENCİLİK LOJİSTİK SN. TİC.
27.12.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,FATİH MAHALLELERİ,25,118 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
27.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,153,296,177,302,298,320,173,316,322,334,332 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HAMZABÜKÜ TR-1 SARPINCIK , HAMZABÜKÜ MEVKII TAMAMI
KARŞIYAKA
27.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,SELÇUK YAŞAR CADDESİ,BESTEKAR SADİ HOŞSES,2032 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,BAŞPEHLİVAN KARAALİ CADDESİ,7400/8,7400/2 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,7495,7490,7497,COŞKUN ŞAHİN,7498,7499,7499/1,7490/3,7490/4,7490/2, 7490/1 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6713,6713/2,6712/2,6712/5,6712/4,6708/2,6708/1,6708,6714,6710/1, 6712/3,6712/4,6712,6713/2 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK ,6712/4 SOKAKALR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6710,6706,6704,6703,6710/5 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6710/1,6710/2 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6715,6716,6692,6713 ,6713/1 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ / 2021 - 2022 - 2020 - 2018 - 2023 SOKAK VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ / 1835/1 - 1827 -1763/1 - 1765 - 1836 - SOKAK VE CİVARI
27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1835/1,1827,1764 SOKAKLAR VE CİVARI
27.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ 2030, 2031, 2032, 6351 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 B KOLU
KİRAZ
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2 (C-D KOLU)
27.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI OYUKIRAN SOKAK TR-13 HAT BAŞINDAN
MENDERES
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
NARLIDERE
27.12.2022 12:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİL EVLERİ MAHALLESİ:IRMAK,MASAL,GELİBOLU,AKTAŞ,VENÜS,OKYONUS,SEFA,YONCA,ENGİN, DEMİRRAĞ SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAH. HACI MUSA MEVKII TR-32
27.12.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAHALLESI KISMEN (BIRGI TR-19)
SEFERİHİSAR
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI ULAMIŞ KÖYÜ VE OKUL CADDESI CIVARI
SELÇUK
27.12.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ACARLAR MAH.301-310 ARASI SOKAKLAR VE CIVARLARI
TORBALI
27.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI 3639,3602/1,3604,3623,3643,3694 SOKAKLAR VE CIVARI TR-15
27.12.2022 09:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAHALLESI DOĞAN BURSALIOĞLU CD.3530,3527,3525,3506,3535 SOKAKLAR VE CIVARI, TORYAPI SITESI AQUAPOLIS İZSU ÖZEL TR ABONELERISOKAKLAR VE CIVARI
URLA
27.12.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZEYTINELI, ZEYTINLER, UZUNKUYU, BIRGI MAHALLELERIDIR.
27.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESI 7003. SK., 7011. SK., 7000, 7010, 7004. SK., 7008. SK., 7007. SK., 7019. SK., 7009, 7001. SK., 7013 SK., 7019, 7005, 7020 SOKAKLARDIR.