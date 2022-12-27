İzmir’de elektrik kesintisi 27 Aralık Salı

KARŞIYAKA

27.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ,SELÇUK YAŞAR CADDESİ,BESTEKAR SADİ HOŞSES,2032 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,BAŞPEHLİVAN KARAALİ CADDESİ,7400/8,7400/2 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM MAHALLESİ,7495,7490,7497,COŞKUN ŞAHİN,7498,7499,7499/1,7490/3,7490/4,7490/2, 7490/1 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6713,6713/2,6712/2,6712/5,6712/4,6708/2,6708/1,6708,6714,6710/1, 6712/3,6712/4,6712,6713/2 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK ,6712/4 SOKAKALR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6710,6706,6704,6703,6710/5 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6710/1,6710/2 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6715,6716,6692,6713 ,6713/1 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ / 2021 - 2022 - 2020 - 2018 - 2023 SOKAK VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ / 1835/1 - 1827 -1763/1 - 1765 - 1836 - SOKAK VE CİVARI

27.12.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1835/1,1827,1764 SOKAKLAR VE CİVARI

27.12.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAKENT MAHALLESİ 2030, 2031, 2032, 6351 SOKAKLAR VE CİVARI

