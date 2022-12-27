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Haberler İzmir İzmir'de ilginç anlar! Ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'de ilginç anlar! Ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.

İHA

27.12.2022, 11:06

İzmir’de ilginç anlar! Ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı.

Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı. Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

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