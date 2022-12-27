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İzmir'de sevgilisini sokak ortasında vahşice katleden şahıs yakalandı

İzmir'de dün gece kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisini sokak ortasında vahşice öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Katil şahsın cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediği iddia edildi.

İHA

27.12.2022, 12:03

İzmir’de sevgilisini sokak ortasında vahşice katleden şahıs yakalandı

Olay, İzmir'de dün akşam saat 19.15 sıralarında Emek Mahallesi 7002 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner G. ve kız arkadaşı Tuba Kul (22) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Caner G., tartışmada tabancayla Kul'u hem tabancayla vurdu hem de bıçakladı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirlerken Kul'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI
Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edilirken, Caner G.'nin Tuba Kul'un çalıştığı yerden kıskandığı için ayrılmasını istediği, Kul'un da kabul etmeyince aralarında kavga çıktığı ve cinayeti bu yüzden işlediği iddia edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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