İzmir’de TEKNOFEST için hazırlıklar başladı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKONOFEST için hazırlıkların startını verdi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliği ile yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2023 yılında İzmir'de düzenlenecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 2-5 Mart tarihleri arasında yapılacak dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için hazırlıklara start verdi. Vali Köşger, TEKNOFEST için ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu da katıldı.