Vatandaşlar isyan ediyor muhatapları top çeviriyor

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın yürüttüğü 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' Çiğli programıyla devam etti. İlçe Başkanlığı'nda 3 kademe ile toplantı yapan ve Evka-5 esnafını ziyaret ederek Küçük Çiğli ve İnönü Mahallesi'nde üye ziyaretlerinde bulunan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'nin de her ilçe gibi devlet yatırımlarıyla canlandığına dikkat çekerek, "İzmir ve ilçelerini ayağa kaldırmaya yönelik hizmet ve yatırımlar merkezi idare eliyle gerçekleşiyor. Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin Çiğli'de konumlanması ve Devlet Hastanesi'nin Bakırçay Üniversitesi'ne bağlanarak eğitim ve araştırma hastanesi olması ile büyük bir hareketlilik sağlandı. Biz, böyle dev projeleri hayata geçirirken; vatandaşlarımız yoldan, çöpten, çukurlardan şikâyet ediyor. Muhataplarıysa susuyor ya da top çeviriyor" diye konuştu.

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