Devletten engelli vatandaşlara tam destek! İzmir’e 10 ayda 43 milyon liranın üzerinde teşvik

Sosyal güvenliğin herkes için anayasal bir hak olduğunu, gerek bu hakkı teslim etmek gerekse engelli bireylerin çalışma hayatına katılmalarını kolaylaştırmak için İş Kanunu gereğince, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçinin meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırılmasının zorunlu olduğunu belirten il müdürü Kurt, "Sosyal devletin bir gereği olarak engelli istihdamı sağlanmakta ve SGK aracılığı ile de prim oranları aşağıya çekilerek işçilik maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle engelli bireylerin çalıştırılması işverenler açısından teşvik edilmektedir." diye konuştu.