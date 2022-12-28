Devletten engelli vatandaşlara tam destek! İzmir’e 10 ayda 43 milyon liranın üzerinde teşvik

ENGELLİ İSTİHDAM EDEN İŞVERENİN PRİM MALİYETİ DÜŞÜYOR
Aynı il sınırları içinde elli ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerden, kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenler ile engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin, çalıştırdıkları her bir engelli sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin (yüzde 20.5) tamamının hazinece karşılandığını belirten il müdürü Kurt, "2022 yılının ikinci altı aylık döneminde asgari ücretli bir çalışanın prim tutarı, işsizlik sigortası primi dahil, 2.426,63-TL'dir. Oysa ilgili teşvikten faydalanan işveren her bir engelli işçi için yalnızca 1.100,07-TL prim ödemekte olup 1.326,56.-TL. Hazinece karşılanmaktadır. 2023 yılında da asgari ücret üzerinden teşviksiz prim tutarı 3753,00 TL, teşvikli tutar ise 1701,36 TL olacak" dedi.